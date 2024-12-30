Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Окленде: результаты 30 декабря

Турнир WTA-250 в Окленде: результаты 30 декабря
Комментарии

Сегодня, 30 декабря, прошёл первый игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга.

Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Первый круг. Результаты 30 декабря:

  • Юле Нимайер (Германия) — Нао Хибино (Япония) — 3:6, 4:6.
  • Лукреция Стефанини (Италия) — Клара Таусон (Дания) — 2:6, 3:6.
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Ребекка Марино (Канада) — 3:6, 6:3, 3:6.
  • Бернарда Пера (США) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — 6:2, 7:5.
  • Наоми Осака (Япония) — Лина Глушко (Израиль) — 6:4, 6:4.
  • Лейре Ромеро Гормас (Испания) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:2, 3:6, 6:7 (7:9).
  • Энн Ли (США) — Слоан Стивенс (США) — 5:7, 6:4, 6:4.
  • Кэти Волынец (США) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.
Календарь турнира в Окленде
Сетка турнира в Окленде
Материалы по теме
Проиграл семь раз подряд, но сместил Сампраса. Как россиянин впервые стал лидером рейтинга
Проиграл семь раз подряд, но сместил Сампраса. Как россиянин впервые стал лидером рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android