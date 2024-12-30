Турнир WTA-250 в Окленде: результаты 30 декабря
Сегодня, 30 декабря, прошёл первый игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга.
Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Первый круг. Результаты 30 декабря:
- Юле Нимайер (Германия) — Нао Хибино (Япония) — 3:6, 4:6.
- Лукреция Стефанини (Италия) — Клара Таусон (Дания) — 2:6, 3:6.
- Лулу Сун (Новая Зеландия) — Ребекка Марино (Канада) — 3:6, 6:3, 3:6.
- Бернарда Пера (США) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) — 6:2, 7:5.
- Наоми Осака (Япония) — Лина Глушко (Израиль) — 6:4, 6:4.
- Лейре Ромеро Гормас (Испания) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:2, 3:6, 6:7 (7:9).
- Энн Ли (США) — Слоан Стивенс (США) — 5:7, 6:4, 6:4.
- Кэти Волынец (США) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:2.
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