Турнир WTA-250 в Окленде: результаты 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, прошёл первый игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга.

Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Первый круг. Результаты 30 декабря: