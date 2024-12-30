Роддик: Калинская сделала большой рывок. Будет ли она стабильным игроком уровня топ-15?

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о выступлении россиянки Анны Калинской в сезоне-2024.

«Анна Калинская сделала большой рывок в этом году. 38 побед, 19 поражений. Соотношение 2 к 1 с точки зрения побед и поражений — это здорово. Она выиграла намного больше матчей, чем раньше. Очень мощно бьёт по мячу с задней линии. Прорывной год для неё, она хочет продолжить этот успех, верно?

Будет ли она стабильным игроком уровня топ-15 с перспективой на топ-10? Или она из тех, чей пик — это топ-15, и она будет варьировать между 15-й и 45-й позициями?» — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.

Для Калинской сезон-2024 стал одним из лучших в карьере. Анна впервые дошла до четвертьфинала турнира «Большого шлема» (на Australian Open она уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и в Берлине).