Фото: Андрей Рублёв и Карен Хачанов прогулялись по Гонконгу

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и 19-й номер рейтинга Карен Хачанов прогулялись по улицам Гонконга и поделились совместной фотографией в окружении местных жителей.

Фото: Bank of China Hong Kong Tennis Open

«Исследуем Гонконг», — подписал снимок Хачанов на личной странице в соцсетях.

Российские теннисисты принимают участие в турнире категории ATP-250 в Гонконге, который проходит с 30 декабря по 5 января. Оба начнут соревнования со второго круга благодаря высокому посеву.

Действующий чемпион турнира Рублёв сыграет с венгром Фабианом Марожаном, Хачанов встретится с победителем встречи между Денисом Шаповаловым из Канады и японцем Кеем Нисикори.