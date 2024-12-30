Фото: Андрей Рублёв и Карен Хачанов прогулялись по Гонконгу

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв и 19-й номер рейтинга Карен Хачанов прогулялись по улицам Гонконга и поделились совместной фотографией в окружении местных жителей.
Фото: Bank of China Hong Kong Tennis Open
«Исследуем Гонконг», — подписал снимок Хачанов на личной странице в соцсетях.
Российские теннисисты принимают участие в турнире категории ATP-250 в Гонконге, который проходит с 30 декабря по 5 января. Оба начнут соревнования со второго круга благодаря высокому посеву.
Действующий чемпион турнира Рублёв сыграет с венгром Фабианом Марожаном, Хачанов встретится с победителем встречи между Денисом Шаповаловым из Канады и японцем Кеем Нисикори.