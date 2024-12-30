Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, завершился первый игровой день на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга.

Теннис. WTA-500. Брисбен (Австралия). Первый круг. Результаты 30 декабря: