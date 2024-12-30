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Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 30 декабря

Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 30 декабря
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Сегодня, 30 декабря, завершился первый игровой день на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого круга.

Теннис. WTA-500. Брисбен (Австралия). Первый круг. Результаты 30 декабря:

  • Присцилла Хон (Австралия) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 5:7, 2:6.
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Питон Стирнс (США) — 2:6, 3:6.
  • Ангелина Калинина (Украина) — Ван Яфань (Китай) — 6:4, 2:0 Rt.
  • Ван Синьюй (Китай) — Полина Кудерметова (Россия) — 1:6, 3:6.
  • Анка-Алексия Тодони (Румыния) — Кристина Букша (Испания) — 7:6, 6:2.
  • Юань Юэ (Китай) — Аранча Рус (Нидерланды) — 6:2, 6:4.
  • Анастасия Потапова (Россия) — Ана Богдан (Румыния) — 2:6, 6:4, 2:0 Rt.
  • Онс Жабер (Тунис) — Чжэн Сайсай (Китай) — 7:6, 6:4.
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