«У меня есть друзья по всему миру». Наоми Осака заявила, что не считает себя знаменитой

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала, что считает себя не знаменитостью, а человеком, у которого много друзей по всему миру.

«Знаете, что забавно? Не считаю себя знаменитой. Мне кажется, что слово «знаменитый», когда думаю о нём, это кто-то, кто не может выйти на улицу… у них повсюду папарацци. Я из тех людей, которые просто выходят на улицу, когда находятся в городе. Люблю гулять и смотреть на вещи. Вместо слова «знаменитый» думаю о себе так: у меня есть друзья по всему миру, которые знают меня. Возможно, не сразу узнаю их, но как будто смогу подарить им воспоминания, и, надеюсь, мы сможем поговорить и пообщаться», — сказала Осака на пресс-конференции.

Напомним, Наоми Осака в первом круге турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) обыграла Лину Глушко из Израиля со счётом 6:4, 6:4. Далее Осака сыграет с Юлией Грабер из Австрии.