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Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты матчей 30 декабря

Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты матчей 30 декабря
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Сегодня, 30 декабря, завершился первый соревновательный день на турнире категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Гонконг. Результаты 30 декабря:

  • Лучано Дардери (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 3:6, 3:6;
  • Роман Сафиуллин (Россия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 1:6, 6:7 (9:11);
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Брэндон Накашима (США) — 7:6 (7:4), 6:3;
  • Кэмерон Норри (Великобритания) — Лёнер Тин (США) — 6:3, 7:5.

Турнир в Гонконге проходит с 30 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является российский теннисист Андрей Рублёв, который в прошлогоднем финале обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:4, 6:4.

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