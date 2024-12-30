Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли во второй круг парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В матче 1/8 финала они в двух сетах обыграли дуэт Джи-Сун Нам (Южная Корея)/Коулман Вон (Гонконг) — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 54 минуты. Российская пара выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету их соперников три эйса, две двойные ошибки и единственный брейк-пойнт, который они не реализовали.

Во втором круге Hong Kong Tennis Open 2025 российский дуэт сыграет с дуэтом Юки Бхамбри (Индия)/Альбано Оливетти (Франция).