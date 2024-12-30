Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал парного турнира в Гонконге
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли во второй круг парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В матче 1/8 финала они в двух сетах обыграли дуэт Джи-Сун Нам (Южная Корея)/Коулман Вон (Гонконг) — 6:1, 6:4.
Гонконг — парный разряд. 1-й круг
30 декабря 2024, понедельник. 16:15 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 0
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Джи-Сун Нам
Чак Лам Коулман Вон
Д. Нам Ч. Вон
Матч продолжался 54 минуты. Российская пара выполнила шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету их соперников три эйса, две двойные ошибки и единственный брейк-пойнт, который они не реализовали.
Во втором круге Hong Kong Tennis Open 2025 российский дуэт сыграет с дуэтом Юки Бхамбри (Индия)/Альбано Оливетти (Франция).
Комментарии
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