Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев и Лаура Зигемунд принесли победу Германии над Китаем в матче United Cup

Александр Зверев и Лаура Зигемунд принесли победу Германии над Китаем в матче United Cup
Комментарии

Немецкие теннисисты Александр Зверев и Лаура Зигемунд обыграли китайский дуэт Чжан Чжичжэнь/Чжан Шуай (6:2, 7:6 (7:3) в рамках матча сборных Китая и Германии на групповом этапе командного турнира United Cup — 2025. Общий счёт матча — 2-1 в пользу немецкой команды, которая вышла в плей-офф.

United Cup. Группа E
30 декабря 2024, понедельник. 17:35 МСК
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Шуай Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 3
6 		7 7
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
Л. Зигемунд А. Зверев

В первой игре противостояния между Китаем и Германией Александр Зверев одержал победу над Чжан Чжичжэнем со счётом 2:6, 6:0, 6:2. В женском поединке китаянка Синьюй Гао в трёх сетах победила Зигемунд — 6:1, 3:6, 6:3.

Команда Китая закончила выступления на турнире, одержав одну победу и потерпев одно поражение. Отметим, что сборная Германии является действующим чемпионом United Cup.

Турнирная таблица United Cup — 2025
Календарь United Cup — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android