Александр Зверев и Лаура Зигемунд принесли победу Германии над Китаем в матче United Cup
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Немецкие теннисисты Александр Зверев и Лаура Зигемунд обыграли китайский дуэт Чжан Чжичжэнь/Чжан Шуай (6:2, 7:6 (7:3) в рамках матча сборных Китая и Германии на групповом этапе командного турнира United Cup — 2025. Общий счёт матча — 2-1 в пользу немецкой команды, которая вышла в плей-офф.
United Cup. Группа E
30 декабря 2024, понедельник. 17:35 МСК
Чжан Шуай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Шуай Ч. Чжичжэнь
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 3
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|7 7
Лаура Зигемунд
Александр Зверев
Л. Зигемунд А. Зверев
В первой игре противостояния между Китаем и Германией Александр Зверев одержал победу над Чжан Чжичжэнем со счётом 2:6, 6:0, 6:2. В женском поединке китаянка Синьюй Гао в трёх сетах победила Зигемунд — 6:1, 3:6, 6:3.
Команда Китая закончила выступления на турнире, одержав одну победу и потерпев одно поражение. Отметим, что сборная Германии является действующим чемпионом United Cup.
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