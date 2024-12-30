Александр Зверев и Лаура Зигемунд принесли победу Германии над Китаем в матче United Cup

Немецкие теннисисты Александр Зверев и Лаура Зигемунд обыграли китайский дуэт Чжан Чжичжэнь/Чжан Шуай (6:2, 7:6 (7:3) в рамках матча сборных Китая и Германии на групповом этапе командного турнира United Cup — 2025. Общий счёт матча — 2-1 в пользу немецкой команды, которая вышла в плей-офф.

В первой игре противостояния между Китаем и Германией Александр Зверев одержал победу над Чжан Чжичжэнем со счётом 2:6, 6:0, 6:2. В женском поединке китаянка Синьюй Гао в трёх сетах победила Зигемунд — 6:1, 3:6, 6:3.

Команда Китая закончила выступления на турнире, одержав одну победу и потерпев одно поражение. Отметим, что сборная Германии является действующим чемпионом United Cup.