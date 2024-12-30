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Ига Швёнтек объяснила, что говорила на ухо Касперу Рууду во время матча Польши и Норвегии

Ига Швёнтек объяснила, что говорила на ухо Касперу Рууду во время матча Польши и Норвегии
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о разговоре с норвежцем Каспером Руудом во время микста на командном турнире United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Швёнтек в паре с Яном Зелиньским обыграла Рууда и Улрикке Эйкери со счётом 6:4, 0:6, 1:0 [10:8] и принесла победу сборной Польши над Норвегией (2-1).

United Cup. Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 13:45 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Ян Зелиньский
Польша
Ян Зелиньский
И. Швёнтек Я. Зелиньский
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 1 10
3 		6 0 8
         
Улрикке Эйкери
Норвегия
Улрикке Эйкери
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
У. Эйкери К. Рууд

«Я сказала, что играть против его форхенда забавно, потому что мне всегда нравился его форхенд. Да, я сказала только это», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В последнем матче группы В на United Cup — 2025 сборные Польши и Чехии определят обладателя путёвки в плей-офф.

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