Ига Швёнтек объяснила, что говорила на ухо Касперу Рууду во время матча Польши и Норвегии
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о разговоре с норвежцем Каспером Руудом во время микста на командном турнире United Cup — 2025, который проходит в Австралии. Швёнтек в паре с Яном Зелиньским обыграла Рууда и Улрикке Эйкери со счётом 6:4, 0:6, 1:0 [10:8] и принесла победу сборной Польши над Норвегией (2-1).
United Cup. Группа B
30 декабря 2024, понедельник. 13:45 МСК
Ига Швёнтек
Ян Зелиньский
И. Швёнтек Я. Зелиньский
Окончен
2 : 1
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|0
|1 10
|
|6
|0 8
Улрикке Эйкери
Каспер Рууд
У. Эйкери К. Рууд
«Я сказала, что играть против его форхенда забавно, потому что мне всегда нравился его форхенд. Да, я сказала только это», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.
В последнем матче группы В на United Cup — 2025 сборные Польши и Чехии определят обладателя путёвки в плей-офф.
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