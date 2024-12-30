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«Он был очень застенчив». Первый тренер Алькараса — о детстве Карлоса

«Он был очень застенчив». Первый тренер Алькараса — о детстве Карлоса
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Кике Наварро, первый тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» Карлоса Алькараса, рассказал, каким испанский теннисист был в детстве.

«Да, он был очень застенчив во время небольших пресс-конференций, когда он стал уже немного известен. Ему было очень трудно давать интервью. Это стоило ему усилий, я вижу это даже по сей день. Кажется, что он немного нервничает. Он был очень простым мальчиком, даже среди его друзей, поэтому ему нравится быть дома, видеть своих друзей. Сейчас в Карлосе ничего особенного не изменилось», — приводит слова Наварро Relevo.

Напомним, 21-летний Алькарас завоевал четыре титула на уровне ATP в сезоне-2024, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу. Он заработал $ 9 850 338 призовых за 2024 год.

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