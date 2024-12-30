Кирьос: какого Ника хочет публика? Который ломает ракетки или того, кто хочет побеждать

Финалист Уимблдона-2022 29-летний австралиец Ник Кирьос рассказал о поиске подходящей игры для теннисной публики.

«Я стараюсь быть профессионалом, но не знаю, какого Ника Кирьоса хочет публика: того, кто как подросток ломает ракетки, или того, кто больше сосредоточен на поиске победы. Поэтому я пытаюсь найти золотую середину», — сказал Кирьос в интервью на корте.

Сегодня, 30 декабря, Ник Кирьос в дуэте с сербским теннисистом Новаком Джоковичем обыграл австрийца Александера Эрлера и немца Андреаса Миса в первом круге парного турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) — 6:4, 6:7 (4:7), 1:0 (10:8).