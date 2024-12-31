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Эмма Радукану снялась с турнира в Окленде из-за травмы

Эмма Радукану снялась с турнира в Окленде из-за травмы
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Чемпионка US Open — 2021 22-летняя британская теннисистка Эмма Радукану снялась с турнира в Окленде из-за травмы спины.

«Старалась изо всех сил, чтобы быть готовой. Я люблю Окленд и здешних болельщиков, но, к сожалению, у меня случилась неприятность со спиной, и я не буду готова», — приводит слова Радукану Daily Mail.

В первом круге турнира в Окленде Радукану должна была сыграть с американкой Робин Монтгомери.

Турнир в Окленде пройдёт с 30 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф.

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