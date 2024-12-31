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Юлия Путинцева обыграла Маккартни Кесслер и вышла во 3-й круг турнира в Брисбене

Юлия Путинцева обыграла Маккартни Кесслер и вышла во 3-й круг турнира в Брисбене
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в рамках второго круга турнира категории WTA-500 в австралийском Брисбене проводила матч с 67-й ракеткой мира из США Маккартни Кесслер. Путинцева в двух партиях обыграла соперницу со счётом 6:2, 7:5.

Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 04:10 МСК
Маккартни Кесслер
67
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Юлия Путинцева
29
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Продолжительность матча составила 1 час и 42 минуты. Путинцева сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных.

На счету Кесслер ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Хардовый турнир категории WTA-500 проходит в австралийском Брисбене с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

В следующем матче Путинцева сыграет с победительницей пары Арина Соболенко — Рената Сарасуа.

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