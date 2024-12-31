Паула Бадоса проиграла Элине Аванесян во втором круге турнира в Брисбене

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса проиграла 43-й ракетке рейтинга армянке Элине Аванесян во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 3:6, 6:1, 2:6.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Бадоса сделала три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16. На счету её соперницы три эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. В следующем круге Аванесян встретится с победительницей пары Онс Жабер — Екатерина Александрова.

Напомним, турнир WTA-500 в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд составляет $ 1 520 600.