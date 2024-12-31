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Анна Калинская проиграла Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене

Анна Калинская проиграла Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла 64-й ракетке рейтинга американке Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 3:6, 3:6.

Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 06:10 МСК
Анна Калинская
14
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Эшлин Крюгер
64
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер

Матч продолжался 1 час 9 минут. Калинская не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Крюгер встретится с победительницей пары Сюзан Ламенс— Магдалена Френх.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.

Календарь турнира в Брисбене
Турнирная таблица соревнований в Брисбене
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