Анна Калинская проиграла Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене

14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла 64-й ракетке рейтинга американке Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 9 минут. Калинская не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Крюгер встретится с победительницей пары Сюзан Ламенс— Магдалена Френх.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.