Анна Калинская проиграла Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене
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14-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла 64-й ракетке рейтинга американке Эшлин Крюгер во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 3:6, 3:6.
Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 06:10 МСК
14
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
64
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Матч продолжался 1 час 9 минут. Калинская не сделала ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы шесть эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх. В следующем круге Крюгер встретится с победительницей пары Сюзан Ламенс— Магдалена Френх.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.
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