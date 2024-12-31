Жасмин Паолини разгромила Хлоэ Паке в матче United Cup
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Итальянская теннисистка, 4-я ракетка мира Жасмин Паолини обыграла представительницу Франции, 123-ю ракетку мира Хлоэ Паке в матче United Cup со счётом 6:2, 6:0.
United Cup. Группа D
31 декабря 2024, вторник. 05:05 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
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Хлоэ Паке
Х. Паке
Встреча продолжалась ровно 1 час. В её рамках Паолини два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Паке три эйса, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
Ранее итальянец Флавио Коболли обыграл француза Уго Умбера. Матч продлился три сета и завершился успехом итальянца со счётом 3:6, 7:6 (10:8), 6:2.
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