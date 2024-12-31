Арина Соболенко обыграла Ренату Сарасуа и вышла в третий круг турнира в Брисбене

1-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 75-ю ракетку рейтинга мексиканку Ренату Сарасуа во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Соболенко сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В следующем круге Соболенко встретится со спортсменкой из Казахстана Юлией Путинцевой.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.