Арина Соболенко обыграла Ренату Сарасуа и вышла в третий круг турнира в Брисбене
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1-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 75-ю ракетку рейтинга мексиканку Ренату Сарасуа во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:4, 6:0.
Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
75
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Матч продолжался 1 час 4 минуты. Соболенко сделала пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. В следующем круге Соболенко встретится со спортсменкой из Казахстана Юлией Путинцевой.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.
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