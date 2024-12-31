Тейлор Фриц обыграл Борну Чорича в матче United Cup

4-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл 90-ю ракетку рейтинга хорвата Борну Чорича в командном турнире United Cup-2025 со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Фриц сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету его соперника три эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Также сегодня Тейлор Фриц и Кори Гауфф сыграют с Донной Векич и Иваном Додигом.

Напомним, турнир United Cup-2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 10 млн.