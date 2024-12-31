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Тейлор Фриц обыграл Борну Чорича в матче United Cup

Тейлор Фриц обыграл Борну Чорича в матче United Cup
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4-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц обыграл 90-ю ракетку рейтинга хорвата Борну Чорича в командном турнире United Cup-2025 со счётом 6:3, 6:2.

United Cup. Группа A
31 декабря 2024, вторник. 05:10 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Фриц сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету его соперника три эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Также сегодня Тейлор Фриц и Кори Гауфф сыграют с Донной Векич и Иваном Додигом.

Напомним, турнир United Cup-2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 10 млн.

Календарь United Cup
Турнирная таблица United Cup
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