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Арина Соболенко ответила, удалось ли ей отдохнуть в межсезонье

Арина Соболенко ответила, удалось ли ей отдохнуть в межсезонье
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1-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 75-ю ракетку рейтинга мексиканку Ренату Сарасуа во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:4, 6:0. После матча победительница ответила на вопрос репортёра о межсезонье и своём отдыхе.

Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 06:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Рената Сарасуа
75
Мексика
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа

«У меня было немного свободного времени. Я вернулась во Флориду и спала наконец в своей кровати. Я очень устала от отелей каждую неделю. После такого интенсивного сезона я чувствовала, что могу отдохнуть ещё месяц.

Моя команда звонила мне, пытаясь связаться, чтобы убедиться, что я вовремя приеду на самолёт. В итоге я опоздала на первый самолет. Думала, что вылетаю ночью, но на самом деле это было утром. Подумала: «Ладно, ребята, мне кажется, нам нужен ещё один билет». Это было забавно. Думаю: «Как скажете. Дополнительный выходной. Спасибо», — сказала Соболенко на корте после матча.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.

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