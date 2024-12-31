Арина Соболенко ответила, удалось ли ей отдохнуть в межсезонье

1-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 75-ю ракетку рейтинга мексиканку Ренату Сарасуа во втором круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 6:4, 6:0. После матча победительница ответила на вопрос репортёра о межсезонье и своём отдыхе.
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«У меня было немного свободного времени. Я вернулась во Флориду и спала наконец в своей кровати. Я очень устала от отелей каждую неделю. После такого интенсивного сезона я чувствовала, что могу отдохнуть ещё месяц.
Моя команда звонила мне, пытаясь связаться, чтобы убедиться, что я вовремя приеду на самолёт. В итоге я опоздала на первый самолет. Думала, что вылетаю ночью, но на самом деле это было утром. Подумала: «Ладно, ребята, мне кажется, нам нужен ещё один билет». Это было забавно. Думаю: «Как скажете. Дополнительный выходной. Спасибо», — сказала Соболенко на корте после матча.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.
Арина Соболенко записала видео в честь звания Игрока года
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