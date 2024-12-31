Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф одержала победу над Донной Векич на турнире United Cup

Кори Гауфф одержала победу над Донной Векич на турнире United Cup
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла 19-ю ракетку рейтинга хорватскую спортсменку Донну Векич в командном турнире United Cup-2025 со счётом 6:4, 6:2.

United Cup. Группа A
31 декабря 2024, вторник. 07:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Матч продолжался 1 час 29 минут. Американка сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы два эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Также сегодня Тейлор Фриц и Кори Гауфф сыграют с Донной Векич и Иваном Додигом.

Напомним, турнир United Cup-2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. Призовой фонд составляет $ 10 млн.

Календарь турнира United Cup
Турнирная таблица United Cup
Материалы по теме
Гауфф/Фриц одержали победу над Фернандес/Оже-Альяссимом на United Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android