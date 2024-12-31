Кори Гауфф одержала победу над Донной Векич на турнире United Cup

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла 19-ю ракетку рейтинга хорватскую спортсменку Донну Векич в командном турнире United Cup-2025 со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Американка сделала две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету её соперницы два эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Также сегодня Тейлор Фриц и Кори Гауфф сыграют с Донной Векич и Иваном Додигом.

Напомним, турнир United Cup-2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. Призовой фонд составляет $ 10 млн.