Мирра Андреева победила Анну Блинкову во втором круге турнира в Брисбене

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) обыграла соотечественницу Анну Блинкову, занимающую 77-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мирры три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Соперницей Андреевой в четвертьфинале турнира в Брисбене станет победительница матча второго круга между чешской теннисисткой Линдой Носковой и представительницей Румынии Анкой-Алексией Тодони.