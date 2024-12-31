Мирра Андреева победила Анну Блинкову во втором круге турнира в Брисбене
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16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) обыграла соотечественницу Анну Блинкову, занимающую 77-ю строчку в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:4.
Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 07:25 МСК
77
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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16
Мирра Андреева
М. Андреева
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Мирры три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Соперницей Андреевой в четвертьфинале турнира в Брисбене станет победительница матча второго круга между чешской теннисисткой Линдой Носковой и представительницей Румынии Анкой-Алексией Тодони.
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