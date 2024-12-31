Мирра Андреева ответила на вопрос, довольна ли своим сезоном-2024

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в матче со своей соотечественницей 77-й ракеткой мира Анной Блинковой рассказала, довольна ли своим сезоном-2024.

«Это было неплохо. Конечно, очень довольна тем сезоном, который провела. Не могу дождаться следующего», — сказала Андреева в интервью на корте.

В следующем круге турнира в Брисбене Мирра Андреева встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Анка-Алексия Тодони (Румыния). Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко.