Мирра Андреева ответила на вопрос, довольна ли своим сезоном-2024
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16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после победы во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в матче со своей соотечественницей 77-й ракеткой мира Анной Блинковой рассказала, довольна ли своим сезоном-2024.
«Это было неплохо. Конечно, очень довольна тем сезоном, который провела. Не могу дождаться следующего», — сказала Андреева в интервью на корте.
Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 07:25 МСК
77
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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16
Мирра Андреева
М. Андреева
В следующем круге турнира в Брисбене Мирра Андреева встретится с победительницей матча Линда Носкова (Чехия) — Анка-Алексия Тодони (Румыния). Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко.
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