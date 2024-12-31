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«Сделать лучше, чем в прошлом году». Кори Гауфф — о новогодних обещаниях

«Сделать лучше, чем в прошлом году». Кори Гауфф — о новогодних обещаниях
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над Донной Векич из Хорватии в командном турнире United Cup — 2025 рассказала, что перестала давать себе новогодние обещания.

«Я вроде как перестала давать новогодние обещания, потому что это работает в течение двух недель, а потом перестаю их выполнять. Не знаю. Нет никаких обещаний. Думаю, что нужно просто сделать лучше, чем в предыдущем году. Планы на вечер? Не знаю. Может быть, квест и фейерверк», — сказала Гауфф в интервью на корте.

United Cup. Группа A
31 декабря 2024, вторник. 07:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Также сегодня Тейлор Фриц и Кори Гауфф сыграют с Донной Векич и Иваном Додигом. Турнир United Cup — 2025 проходит в Австралии с 27 декабря по 5 января. Призовой фонд составляет $ 10 млн.

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