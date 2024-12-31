Рыбакина и Шевченко установили уникальное достижение в матчах с Циципасом и Саккари

Представители сборной Казахстана Елена Рыбакина и Александр Шевченко стали первыми теннисистами в истории командного турнира United Cup, одержавшими победы в одиночных встречах — над Марией Саккари и Стефаносом Циципасом — в рамках одного матчевого противостояния.

В женской встрече противостояния Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Саккари — 6:4, 6:3. В мужском поединке Шевченко оказался сильнее Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6 (7:0).

Ранее в матчах сборной Греции на United Cup или Мария Саккари, или Стефанос Циципас, или оба сразу одерживали победы в одиночных встречах.

Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал United Cup — 2025, где сыграет с действующими победителями турнира — командой Германии.