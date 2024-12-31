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Рыбакина и Шевченко установили уникальное достижение в матчах с Циципасом и Саккари

Рыбакина и Шевченко установили уникальное достижение в матчах с Циципасом и Саккари
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Представители сборной Казахстана Елена Рыбакина и Александр Шевченко стали первыми теннисистами в истории командного турнира United Cup, одержавшими победы в одиночных встречах — над Марией Саккари и Стефаносом Циципасом — в рамках одного матчевого противостояния.

В женской встрече противостояния Елена Рыбакина в двух сетах обыграла Саккари — 6:4, 6:3. В мужском поединке Шевченко оказался сильнее Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6 (7:0).

United Cup. Группа C
30 декабря 2024, понедельник. 07:25 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
United Cup. Группа C
30 декабря 2024, понедельник. 05:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		7 7
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Ранее в матчах сборной Греции на United Cup или Мария Саккари, или Стефанос Циципас, или оба сразу одерживали победы в одиночных встречах.

Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал United Cup — 2025, где сыграет с действующими победителями турнира — командой Германии.

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