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«Эта работа принесёт плоды». Паула Бадоса — о предсезонной подготовке

«Эта работа принесёт плоды». Паула Бадоса — о предсезонной подготовке
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что её предсезонная подготовка прошла хорошо и она ждёт нового сезона.

«Я очень жду этого нового сезона. Австралия – одно из моих любимых мест для игры в теннис в течение всего года, поэтому очень жду этого. Думаю, моя предсезонная подготовка прошла довольно хорошо, так что я очень довольна. Рада вернуться сюда.

Думаю, что у меня был один из лучших предсезонных сборов в моей карьере. Работала очень усердно, надеюсь, что вся проделанная мной работа увидит свет, как только возможно, с нетерпением жду возможности увидеть, как эта работа принесёт плоды», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Напомним, Паула Бадоса на старте турнира WTA-500 в Брисбене уступила 43-й ракетке мира армянской теннисистке Элине Аванесян со счётом 3:6, 6:1, 2:6. Турнир WTA-500 в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января.

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