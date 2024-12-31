Ирина Хромачёва и Анна Данилина вышли в 1/4 финала парного турнира в Брисбене
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Пара российской теннисистки Ирины Хромачёвой и Анны Данилиной из Казахстана вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В первом круге они обыграли дуэт Кристины Букши из Испании и Яны Сизиковой из России со счётом 6:3, 6:3.
Брисбен — парный разряд (ж). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:35 МСК
Кристина Букша
Яна Сизикова
К. Букша Я. Сизикова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках пара Хромачёвой/Данилиной один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету дуэта Букша/Сизикова один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный из четырёх заработанных брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Хромачёва и Данилина сыграют с японскими теннисистками Суко Аоямой и Эри Ходзуми.
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