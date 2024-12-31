«Мой первый отпуск в холоде». Паула Бадоса — о поездке в Исландию с Циципасом

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, как провела отпуск со своим парнем Стефаносом Циципасом в Исландии.

«Поездка в Исландию оказалась чем-то совершенно необычным. Это был мой первый отпуск в холоде (смеётся), поэтому не знала, чего ожидать, но получились удивительные несколько дней. Приключение, нечто совершенно отличное от того, к чему я привыкла. Познакомилась с очень разными людьми, в другом климате, с удивительными пейзажами… Это был другой опыт, но он того стоил», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Напомним, Паула Бадоса во втором круге турнира в Брисбене уступила армянской теннисистке Элине Аванесян.