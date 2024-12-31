«Это было целью в начале сезона». Паула Бадоса — о номинации «Камбэк года»

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о победе в номинации «Камбэк года» в рамках ежегодной вручаемой по итогам сезона премии — WTA Player Awards.

«В прошлом году получились американские горки. Это очень тяжело, но в то же время утешительно и ценно. Возвращаясь после такой травмы, сначала не знала, смогу ли всё это сделать, потому что мне больно. Столкнулась со многими препятствиями. Но очень горжусь тем, как я боролась. Победа в «Камбэк года»… была целью в начале сезона, и, наконец, её достижение стало моей целью. Это огромная награда для меня», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Напомним, Бадоса завершила сезон-2023 досрочно уже после Уимблдона из-за травмы спины. Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте — дошла до 1/8 финала WTA-1000 в Риме и до третьего круга «Ролан Гаррос». Уже на харде испанка завоевала титул на соревнованиях в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы в Цинциннати, Пекине и Нинбо. Кроме того, Паула повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала US Open — 2024.