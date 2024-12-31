«Не так уж и плохо». Джованни Мпетчи Перрикар — о 36 эйсах в матче с Кирьосом в Брисбене

31-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар прокомментировал свою игру в матче первого круга на турнире ATP-250 в Брисбене, где он встретится с австралийцем Ником Кирьосом.

— 36 эйсов. Возможно, это глупый вопрос, но как вы считаете, вы подавали хорошо?

— Не так уж и плохо, — сказал Мпетчи Перрикар в интервью на корте.

Напомним, матч Мпетчи Перрикара и Кирьоса завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза. Далее он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.