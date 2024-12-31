Елена Остапенко проиграла Мари Боузковой во 2-м круге Брисбена, допустив 12 двойных ошибок

15-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в третий круг турнира в Брисбене (Австралия). В матче 1/16 финала она уступила 45-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой — 6:7 (0:7), 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. Остапенко сделала четыре эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. Чешская теннисистка выполнила пять подач навылет, совершила восемь двойных ошибок и выиграла 6 брейк-пойнтов из 10.

Соперницей Боузковой в 1/8 финала турнира в Брисбене станет победительница матча второго круга между 20-й ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси и австралийкой Майей Джойнт.