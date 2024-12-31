«Счастливого Нового года!» Паолини поздравила зрителей после победы в матче на United Cup

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини после разгромной победы над 123-й ракеткой мира Хлоэ Паке в матче United Cup поздравила всех с наступающим Новым годом.

«У нас было всего две недели отдыха, так что это не совсем предсезонка… но мы стараемся матч за матчем что-то добавить к моей игре, в том числе и в психологическом плане. Это последние игры 2024 года… поэтому хочу пожелать счастливого Нового года всем, кто здесь. Вы, должно быть, очень любите теннис, раз здесь, так что счастливого Нового года! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего, чего вам хочется», — сказала Паолини в интервью на корте.

Матч Паолини и Паке завершился со счётом 6:0, 6:2 в пользу итальянской спортсменки. Ранее итальянец Флавио Коболли обыграл француза Уго Умбера. Матч продлился три сета и завершился успехом итальянца со счётом 3:6, 7:6 (10:8), 6:2.