Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге

106-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори в первом круге турнира категории ATP-250 в Гонконге обыграл 56-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Нисикори два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шаповалова три эйса, пять двойных ошибок и заработал два брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в Гонконге Нисикори сыграет с 19-й ракеткой мира из России Кареном Хачановым. Турнир в Гонконге проходит с 30 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.