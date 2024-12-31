Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге
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106-я ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори в первом круге турнира категории ATP-250 в Гонконге обыграл 56-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:2, 6:3.
Гонконг. 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 10:45 МСК
56
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
106
Кей Нисикори
К. Нисикори
Встреча продолжалась 58 минут. В её рамках Нисикори два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Шаповалова три эйса, пять двойных ошибок и заработал два брейк-пойнта.
Во втором круге турнира в Гонконге Нисикори сыграет с 19-й ракеткой мира из России Кареном Хачановым. Турнир в Гонконге проходит с 30 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является россиянин Андрей Рублёв.
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