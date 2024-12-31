«Хочу быть одной из лучших в мире». Паула Бадоса — о целях на сезон-2025

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала, что в сезоне-2025 она хочет поддерживать уровень своей игры, а также дойти до нескольких финалов.

«На корте хочу поддерживать тот же уровень, быть одной из лучших в мире, дойти до финальных раундов турниров и выиграть несколько, встретившись с лучшими в мире и наслаждаясь этим видом спорта. Думаю, что на личном уровне переживаю великий момент, вокруг меня много замечательных людей, и это тоже делает меня очень счастливой», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

Напомним, Бадоса завершила сезон-2023 досрочно уже после Уимблдона из-за травмы спины. Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте — дошла до 1/8 финала WTA-1000 в Риме и до третьего круга «Ролан Гаррос». Уже на харде испанка завоевала титул на соревнованиях в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы в Цинциннати, Пекине и Нинбо. Кроме того, Паула повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала US Open — 2024.