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Андрей Рублёв оставил автограф на своём портрете с лицом котёнка

Андрей Рублёв оставил автограф на своём портрете с лицом котёнка
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оставил автограф болельщику в Гонконге на своём портрете. Россиянин изображён на картине с лицом котёнка.

Фото: Из личного архива Андрея Рублёва

Российский теннисист принимает участие в турнире категории ATP-250 в Гонконге, который проходит с 30 декабря по 5 января. Он начнёт соревнования со второго круга, в котором сыграет с теннисистом из Венгрии Фабианом Марожаном.

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Андрей Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».

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