Новак Джокович вышел во второй круг на турнире ATP-250 в Брисбене

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В первом круге он обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Джокович 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хидзикату семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Новак Джокович встретится с 55-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.