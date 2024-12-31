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Новак Джокович вышел во второй круг на турнире ATP-250 в Брисбене

Новак Джокович вышел во второй круг на турнире ATP-250 в Брисбене
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй круг на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В первом круге он обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:3, 6:3.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 10:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ринки Хидзиката
73
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Джокович 12 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Хидзикату семь эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Новак Джокович встретится с 55-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.

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