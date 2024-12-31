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Диана Шнайдер неожиданно проиграла украинке Калининой во 2-м круге турнира в Брисбене

Диана Шнайдер неожиданно проиграла украинке Калининой во 2-м круге турнира в Брисбене
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На хардовом турнире категории WTA-500 в Брисбене завершился матч 1/16 финала, в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в трёх сетах уступила представительнице Украины Ангелине Калининой, занимающей 55-ю строчку в мировом рейтинге, — 3:6, 6:4, 1:6.

Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 11:45 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		4 6
         
Ангелина Калинина
55
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Матч продолжался 1 час 50 минут. Россиянка выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету её соперницы пять эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соперницей Калининой в 1/8 финала турнира в Брисбене станет победительница матча второго круга между китайской теннисисткой Юань Юэ и ещё одной представительницы Украины Мартой Костюк.

Сетки турнира в Брисбене
Календарь турнира в Брисбене
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