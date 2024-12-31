«Он катается на лыжах». Джокович передал привет Маррею после победы в матче в Брисбене

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после победы в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) рассказал, чем занят его тренер британец Энди Маррей.
— Энди Маррей помогает вам стартовать на Открытом чемпионате Австралии. Где бы он ни был… У вас есть для него сообщение о том, как вы себя чувствовали во время игры?
— На самом деле он сейчас катается на лыжах. У него семейная поездка. Передаю привет всей семье Маррея. Надеюсь, он не получит травму, катаясь на лыжах перед приездом в Мельбурн. Мы поговорили перед матчем. Рад видеть его в своей команде. На протяжении 20 с лишним лет он был у сетки. Впервые в жизни мы на одной стороне корта. В Мельбурне должно быть весело, — сказал Джокович в интервью на корте.
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Напомним, Новак Джокович в первом круге обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:3, 6:3.
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