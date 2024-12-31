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«Он катается на лыжах». Джокович передал привет Маррею после победы в матче в Брисбене

«Он катается на лыжах». Джокович передал привет Маррею после победы в матче в Брисбене
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович после победы в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия) рассказал, чем занят его тренер британец Энди Маррей.

— Энди Маррей помогает вам стартовать на Открытом чемпионате Австралии. Где бы он ни был… У вас есть для него сообщение о том, как вы себя чувствовали во время игры?
— На самом деле он сейчас катается на лыжах. У него семейная поездка. Передаю привет всей семье Маррея. Надеюсь, он не получит травму, катаясь на лыжах перед приездом в Мельбурн. Мы поговорили перед матчем. Рад видеть его в своей команде. На протяжении 20 с лишним лет он был у сетки. Впервые в жизни мы на одной стороне корта. В Мельбурне должно быть весело, — сказал Джокович в интервью на корте.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 10:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ринки Хидзиката
73
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

Напомним, Новак Джокович в первом круге обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:3, 6:3.

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