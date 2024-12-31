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Софья Тартакова: Стефан Вуков приедет на Australian Open, чтобы поддержать Елену Рыбакину

Софья Тартакова: Стефан Вуков приедет на Australian Open, чтобы поддержать Елену Рыбакину
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Журналистка Софья Тартакова рассказала, что бывший тренер казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной Стефан Вуков приедет в Мельбурн, чтобы поддержать её на Australian Open — 2025.

«Стефано и Лена прекратили сотрудничество перед US Open — 2024. 30 декабря я виделась с Вуковым, мы общались по поводу его работы с Леной и информации о том, что он получил бан от WTA. По словам Стефано, они с Рыбакиной остались в хороших отношениях, продолжают поддерживать общение, и никакого отстранения у него не было. Вуков полетит в Мельбурн 4 января перед стартом Australian Open. Основная цель: помочь Лене и оказать ей поддержку. Но главным тренером Рыбакиной по-прежнему остаётся Горан Иванишевич», — написала Тартакова в телеграм-канале «Больше!».

Напомним, в 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал хорватский специалист Горан Иванишевич.

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