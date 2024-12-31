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Александрова уступила Жабер во втором круге турнира в Брисбене

Александрова уступила Жабер во втором круге турнира в Брисбене
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) уступила 42-й ракетке мира из Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 2:6.

Брисбен (ж). 2-й круг
31 декабря 2024, вторник. 11:40 МСК
Онс Жабер
42
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Александрова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Жабер три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В следующем круге Онс Жабер встретится с армянской теннисисткой Элиной Аванесян, которая в первом круге обыграла Паулу Бадосу из Испании.

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