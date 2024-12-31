«Всё ещё не провалил ни одного теста на допинг». Кирьос — о поражении в Брисбене

Финалист Уимблдона-2022 29-летний австралиец Ник Кирьос отреагировал на поражение в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«Всё ещё не провалил ни одного теста на допинг», — написал Кирьос в социальных сетях.

В первом круге Кирьос уступил французскому теннисисту Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:7 (3:7). Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.

Ник Кирьос и серб Новак Джокович вышли во второй круг парного турнира в Брисбене. За право пройти в четвертьфинал они поспорят с дуэтом хорвата Николы Мектича и Майкла Винуса из Новой Зеландии.