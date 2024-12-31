«Всё ещё не провалил ни одного теста на допинг». Кирьос — о поражении в Брисбене
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Финалист Уимблдона-2022 29-летний австралиец Ник Кирьос отреагировал на поражение в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).
«Всё ещё не провалил ни одного теста на допинг», — написал Кирьос в социальных сетях.
Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
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Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|7 7
|
|7 7
|6 3
Ник Кирьос
Н. Кирьос
В первом круге Кирьос уступил французскому теннисисту Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:7 (3:7). Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.
Ник Кирьос и серб Новак Джокович вышли во второй круг парного турнира в Брисбене. За право пройти в четвертьфинал они поспорят с дуэтом хорвата Николы Мектича и Майкла Винуса из Новой Зеландии.
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