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«Всё ещё не провалил ни одного теста на допинг». Кирьос — о поражении в Брисбене

«Всё ещё не провалил ни одного теста на допинг». Кирьос — о поражении в Брисбене
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Финалист Уимблдона-2022 29-летний австралиец Ник Кирьос отреагировал на поражение в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«Всё ещё не провалил ни одного теста на допинг», — написал Кирьос в социальных сетях.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 7 7
6 2 		7 7 6 3
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

В первом круге Кирьос уступил французскому теннисисту Джованни Мпетчи Перрикару со счётом 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 6:7 (3:7). Турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Действующим чемпионом является болгарин Григор Димитров.

Ник Кирьос и серб Новак Джокович вышли во второй круг парного турнира в Брисбене. За право пройти в четвертьфинал они поспорят с дуэтом хорвата Николы Мектича и Майкла Винуса из Новой Зеландии.

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