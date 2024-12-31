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Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 31 декабря

Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 31 декабря
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Сегодня, 31 декабря, состоялись матчи второго игрового дня на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-500. Брисбен (Австралия). Второй круг, 31 декабря:

  • Паула Бадоса (Испания) — Элина Аванесян (Армения) — 3:6, 6:1, 2:6;
  • Маккартни Кесслер (США) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 5:7;
  • Анна Калинская (Россия) — Эшлин Крюгер (США) — 3:6, 3:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:4, 6:0;
  • Анна Блинкова (Россия) — Мирра Андреева (Россия) —  4:6, 4:6;
  • Мари Боузкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия) — 7:6 (7:0), 6:4;
  • Екатерина Александрова (Россия) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 2:6;
  • Диана Шнайдер (Россия) — Ангелина Калинина (Украина) —  3:6, 6:4, 1:6.
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