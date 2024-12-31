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«Я не мог упустить шанс сыграть с Кирьосом». Джокович — о парном разряде в Брисбене

«Я не мог упустить шанс сыграть с Кирьосом». Джокович — о парном разряде в Брисбене
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о различиях между парным и одиночным разрядами.

«Очевидно, что это совсем другая игра, то, как ты себя чувствуешь на корте, то, как ты играешь, то, как ты подходишь к разминке и, я думаю, к подготовке. Я мало играю в парном разряде, но не мог упустить шанс сыграть с Ником после его возвращения. Думаю, что многие люди были рады видеть нас вместе на корте. Мне было очень весело. Честно говоря, это был отличный парный матч. Также с нетерпением жду завтрашнего», — сказал серб на пресс-конференции.

В среду, 1 января, Джокович в паре с австралийским теннисистом Ником Кирьосом во втором круге турнира категории ATP-250 в Брисбене сразятся с хорватом Николой Мектичем и Майклом Винусом из Новой Зеландии.

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