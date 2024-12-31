Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге
Поделиться
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В четвертьфинале они обыграли Юки Бхамбри из Индии и Альбано Оливетти из Франции со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
Гонконг — парный разряд. 1/4 финала
31 декабря 2024, вторник. 12:30 МСК
Юки Бхамбри
Альбано Оливетти
Ю. Бхамбри А. Оливетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Рублёв/Хачанов восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бхамбри/Оливетти пять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Далее Андрей Рублёв и Карен Хачанов встретятся с победителями матчей Садьо Думбия/Фабьен Ребул —
Роберто Карбальес-Баэна/Александр Мюллер и Зизу Бергс/Лёнер Тин — Лучано Дардери/Кэмерон Норри.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 декабря 2024
-
14:57
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
13:33
-
13:32
-
13:08
-
13:06
-
12:58
-
12:08
-
11:50
-
11:46
-
11:35
-
11:04
-
10:31
-
10:26
-
10:05
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:43
-
08:05
-
08:04
-
07:48
-
07:42
-
07:20
-
06:19
-
06:14
-
02:31
- 30 декабря 2024
-
23:55
-
22:24
-
20:26
-
19:51
-
19:20