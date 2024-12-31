Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В четвертьфинале они обыграли Юки Бхамбри из Индии и Альбано Оливетти из Франции со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Рублёв/Хачанов восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бхамбри/Оливетти пять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Далее Андрей Рублёв и Карен Хачанов встретятся с победителями матчей Садьо Думбия/Фабьен Ребул —

Роберто Карбальес-Баэна/Александр Мюллер и Зизу Бергс/Лёнер Тин — Лучано Дардери/Кэмерон Норри.