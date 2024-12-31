Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге
Комментарии

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. В четвертьфинале они обыграли Юки Бхамбри из Индии и Альбано Оливетти из Франции со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Гонконг — парный разряд. 1/4 финала
31 декабря 2024, вторник. 12:30 МСК
Юки Бхамбри
Индия
Юки Бхамбри
Альбано Оливетти
Франция
Альбано Оливетти
Ю. Бхамбри А. Оливетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		7 7
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Рублёв/Хачанов восемь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бхамбри/Оливетти пять эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Далее Андрей Рублёв и Карен Хачанов встретятся с победителями матчей Садьо Думбия/Фабьен Ребул —
Роберто Карбальес-Баэна/Александр Мюллер и Зизу Бергс/Лёнер Тин — Лучано Дардери/Кэмерон Норри.

Материалы по теме
Диана Шнайдер неожиданно проиграла украинке Калининой во 2-м круге турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android