«Он заставил меня работать». Новак Джокович — о матче с Хидзикатой на турнире в Брисбене

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над австралийцем Ринки Хидзикатой (6:3, 6:3) в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Матч был действительно солидным. Хидзиката сыграл хорошо. После 0: 3 он стал повышать темп. Я начал очень хорошо и практически весь матч оставался на уровне, за исключением нескольких моментов. Он заставил меня работать, особенно во втором сете. Со счёта 3:3 во втором сете я улучшил свою игру, дважды взял подачу австралийца и закончил матч. Моя подача как в парном, так и в одиночном разряде была великолепной. Работал над этим. Приятно видеть, что я могу делать в каждом матче хотя бы один или два эйса. Это очень помогает на таком покрытии. Было хорошее начало, без сомнения, хорошее начало сезона», — сказал серб на пресс-конференции.
Во втором круге турнира в Брисбене Джокович встретится с 55-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Действующим чемпионом соревнований является болгарин Григор Димитров.
- 31 декабря 2024
-
14:57
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
13:33
-
13:32
-
13:08
-
13:06
-
12:58
-
12:08
-
11:50
-
11:46
-
11:35
-
11:04
-
10:31
-
10:26
-
10:05
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:43
-
08:05
-
08:04
-
07:48
-
07:42
-
07:20
-
06:19
-
06:14
-
02:31
- 30 декабря 2024
-
23:55
-
22:24
-
20:26
-
19:51
-
19:20