Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он заставил меня работать». Новак Джокович — о матче с Хидзикатой на турнире в Брисбене

«Он заставил меня работать». Новак Джокович — о матче с Хидзикатой на турнире в Брисбене
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над австралийцем Ринки Хидзикатой (6:3, 6:3) в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 10:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ринки Хидзиката
73
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката

«Матч был действительно солидным. Хидзиката сыграл хорошо. После 0: 3 он стал повышать темп. Я начал очень хорошо и практически весь матч оставался на уровне, за исключением нескольких моментов. Он заставил меня работать, особенно во втором сете. Со счёта 3:3 во втором сете я улучшил свою игру, дважды взял подачу австралийца и закончил матч. Моя подача как в парном, так и в одиночном разряде была великолепной. Работал над этим. Приятно видеть, что я могу делать в каждом матче хотя бы один или два эйса. Это очень помогает на таком покрытии. Было хорошее начало, без сомнения, хорошее начало сезона», — сказал серб на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Брисбене Джокович встретится с 55-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Действующим чемпионом соревнований является болгарин Григор Димитров.

Материалы по теме
Новак Джокович вышел во второй круг на турнире ATP-250 в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android