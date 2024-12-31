«Он заставил меня работать». Новак Джокович — о матче с Хидзикатой на турнире в Брисбене

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над австралийцем Ринки Хидзикатой (6:3, 6:3) в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене.

«Матч был действительно солидным. Хидзиката сыграл хорошо. После 0: 3 он стал повышать темп. Я начал очень хорошо и практически весь матч оставался на уровне, за исключением нескольких моментов. Он заставил меня работать, особенно во втором сете. Со счёта 3:3 во втором сете я улучшил свою игру, дважды взял подачу австралийца и закончил матч. Моя подача как в парном, так и в одиночном разряде была великолепной. Работал над этим. Приятно видеть, что я могу делать в каждом матче хотя бы один или два эйса. Это очень помогает на таком покрытии. Было хорошее начало, без сомнения, хорошее начало сезона», — сказал серб на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Брисбене Джокович встретится с 55-й ракеткой мира из Франции Гаэлем Монфисом. Действующим чемпионом соревнований является болгарин Григор Димитров.