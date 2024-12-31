«Надеюсь, серия победных матчей продолжится». Джокович — о будущей встрече с Монфисом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с 55-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом из Франции на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).
«Надеюсь, что эта серия победных матчей с Гаэлем продолжится. Мы встретились сегодня в раздевалке после наших игр и поговорили об этом. Это невероятно. Он на год старше меня, но всё ещё силён. Он всегда был одним из лучших спортсменов. Гибкость, ловкость, скорость, сила — всё у него просто выдающееся. В прошлом году он обыграл Алькараса в Цинциннати, который по скорости покрытия похож на здешний, довольно быстрый. Так что если вы хорошо подаёте и выполняете свои подачи, оказывая давление на соперника, он двигается так же хорошо, как и все остальные. Он демонстрирует невероятную ловкость и отличную защиту, поэтому он также очень хитёр у сетки. Он был универсальным игроком на протяжении многих лет, и это здорово, что мы сможем выступить с ним на таком уровне, как ветераны игры. Это будет весело», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
|1
|2
|3
|
|
Напомним, счёт личных встреч Джоковича и Монфиса — 19-0 в пользу серба.
- 31 декабря 2024
-
15:17
-
15:10
-
14:57
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
13:33
-
13:32
-
13:08
-
13:06
-
12:58
-
12:08
-
11:50
-
11:46
-
11:35
-
11:04
-
10:31
-
10:26
-
10:05
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:12
-
08:43
-
08:05
-
08:04
-
07:48
-
07:42
-
07:20
-
06:19
-
06:14
-
02:31
- 30 декабря 2024
-
23:55
-
22:24
-
20:26