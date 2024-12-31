«Надеюсь, серия победных матчей продолжится». Джокович — о будущей встрече с Монфисом

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем матче с 55-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом из Франции на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

«Надеюсь, что эта серия победных матчей с Гаэлем продолжится. Мы встретились сегодня в раздевалке после наших игр и поговорили об этом. Это невероятно. Он на год старше меня, но всё ещё силён. Он всегда был одним из лучших спортсменов. Гибкость, ловкость, скорость, сила — всё у него просто выдающееся. В прошлом году он обыграл Алькараса в Цинциннати, который по скорости покрытия похож на здешний, довольно быстрый. Так что если вы хорошо подаёте и выполняете свои подачи, оказывая давление на соперника, он двигается так же хорошо, как и все остальные. Он демонстрирует невероятную ловкость и отличную защиту, поэтому он также очень хитёр у сетки. Он был универсальным игроком на протяжении многих лет, и это здорово, что мы сможем выступить с ним на таком уровне, как ветераны игры. Это будет весело», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Напомним, счёт личных встреч Джоковича и Монфиса — 19-0 в пользу серба.