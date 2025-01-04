Арина Соболенко обыграла Мирру Андрееву в полуфинале турнира в Брисбене
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Завершился матч 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Мирра Андреева, занимающая 16-ю строчку мирового рейтинга. Белоруска победила со счётом 6:3, 6:2.
Брисбен (ж). 1/2 финала
04 января 2025, суббота. 11:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
16
Мирра Андреева
М. Андреева
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Белоруска три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Андреева выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми.
В финале соревнований в Брисбене Соболенко сыграет с другой представительницей России, Полиной Кудерметовой, начинавшей турнир с квалификации.
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