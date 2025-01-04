Арина Соболенко обыграла Мирру Андрееву в полуфинале турнира в Брисбене

Завершился матч 1/2 финала турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), в котором встречались первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница России Мирра Андреева, занимающая 16-ю строчку мирового рейтинга. Белоруска победила со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. Белоруска три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. Андреева выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми.

В финале соревнований в Брисбене Соболенко сыграет с другой представительницей России, Полиной Кудерметовой, начинавшей турнир с квалификации.