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«Рафа никогда так не делал». Стив Джонсон — о пропусках Алькарасом важных турниров

«Рафа никогда так не делал». Стив Джонсон — о пропусках Алькарасом важных турниров
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Бывший теннисист американец Стив Джонсон рассказал о главных целях третьей ракетки мира Карлоса Алькараса.

«Думаю, что Алькарас выполняет свою программу строго для того, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема». Я думаю, что его единственная цель — выиграть ТБШ. Не думаю, что он заботится о том, чтобы выиграть 250. Он хочет достичь цифры 20 по количеству титулов на мэйджорах. Я так считаю, потому что он пропускает важные турниры, которые Рафа никогда не пропускал в своей карьере», — сказал Джонсон в подкасте с участием Сэма Куэрри, Джона Иснера и Джека Сока.

На данный момент 21-летний Алькарас является четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Завершивший карьеру Рафаэль Надаль выиграл 22 титула на ТБШ.

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