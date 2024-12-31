Шаповалов играл на турнире в Гонконге с вирусом. Он уступил Нисикори в первом круге

56-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что играл на турнире категории ATP-250 в Гонконге, будучи больным. В первом круге соревнований он уступил японцу Кею Нисикори со счётом 2:6, 3:6.

«Спасибо за тёплый приём в Гонконге. Было здорово начать сезон здесь с замечательными болельщиками. К сожалению, я схватил вирусную инфекцию и разочарован, что не смог играть в полную силу. Я сделал всё, что мог, и надеюсь, что вернусь в Гонконг в следующем году!» — написал Шаповалов на личной странице в социальных сетях.

В матче между Шаповаловым и Нисикори определялся соперник россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Гонконге.