Шаповалов играл на турнире в Гонконге с вирусом. Он уступил Нисикори в первом круге
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56-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов сообщил, что играл на турнире категории ATP-250 в Гонконге, будучи больным. В первом круге соревнований он уступил японцу Кею Нисикори со счётом 2:6, 3:6.
Гонконг. 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 10:45 МСК
56
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
0 : 2
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106
Кей Нисикори
К. Нисикори
«Спасибо за тёплый приём в Гонконге. Было здорово начать сезон здесь с замечательными болельщиками. К сожалению, я схватил вирусную инфекцию и разочарован, что не смог играть в полную силу. Я сделал всё, что мог, и надеюсь, что вернусь в Гонконг в следующем году!» — написал Шаповалов на личной странице в социальных сетях.
В матче между Шаповаловым и Нисикори определялся соперник россиянина Карена Хачанова во втором круге турнира в Гонконге.
Комментарии
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