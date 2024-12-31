Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 31 декабря
Сегодня, 31 декабря, прошёл третий игровой день на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 31 декабря:
- Маттео Арнальди (Италия) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2;
- Федерико-Агустин Гомес (Аргентина) — Райлли Опелка (США) — 5:7, 4:6;
- Фрэнсис Тиафо (США) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6, 6:3;
- Якуб Меншик (Чехия) — Михаил Кукушкин (Казахстан) — 7:6, 6:4;
- Артур Казо (Франция) — Душан Лайович (Сербия) — 4:6, 4:6;
- Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6, 6:7, 7:6;
- Нишеш Басаваредди (США) — Гаэль Монфис (Франция) — 4:6, 6:4, 1:6;
- Новак Джокович (Сербия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 6:3.
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