Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, прошёл третий игровой день на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 31 декабря: