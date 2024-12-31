Чемпионка парного ТБШ Дабровски сообщила, что в 2024 году боролась с раком груди

Победительница US Open – 2023 в парном разряде канадская теннисистка Габриэла Дабровски сообщила, что в 2024 году перенесла две операции по удалению рака груди.

Рак у Дабровски диагностировали в апреле. После двух операций и трёхмесячного перерыва Габриэла вернулась и на первом же турнире завоевала титул. Это произошло в Ноттингеме, где канадка выступала вместе с Эрин Рутлифф.

Дабровски специально отложила дальнейшее лечение, чтобы иметь возможность сыграть на Уимблдоне и Олимпиаде (завоевала бронзу в миксте). Затем она прошла курс лучевой терапии перед Открытым чемпионатом США в конце августа. Несмотря на усталость, вызванную лечением, Дабровски вместе с Рутлифф дошла до четвертьфинала US Open – 2024.

«Всё это кажется сюрреалистичным. Если вы замечали, что я чаще стала улыбаться на корте в последние шесть месяцев, знайте, это было искренне. Я начала по-настоящему ценить то, что имею, только тогда, когда угроза потерять всё стала реальной», — написала Дабровски в социальных сетях.

Интересно, что в конце сезона-2024 Дабровски с Рутлифф и вовсе стали победительницами Итогового турнира WTA.